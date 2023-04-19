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19:48, 19 апреля 2023Экономика

В России закрылся крупнейший магазин duty free из-за проблем с поставками

В Шереметьево закрылся крупнейший в России магазин duty free

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В России закрыли крупнейший магазин duty free, расположенный в международном терминале C московского Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

По официальной информации, точку временно закрыли на реконструкцию, она начнет «поэтапно возобновлять» работу в конце апреля. В аэропорту уточнили, что после открытия ассортимент магазина расширится, а «визуальная презентация» товаров улучшится.

Однако ранее источники в отрасли сообщили агентству, что duty free в Шереметьеве остановил работу из-за проблем с поставками.

«У нынешнего юрлица этого duty free были четко прописаны поставщики, а теперь они не работают с нами, а с другими это юрлицо не может заключить договоры. Поэтому им надо закрыться и открыть новое юрлицо, которое будет ввозить товар из открытых стран», — сказал один из собеседников РИА Новости. Другой источник подтвердил, что магазин закрылся, «судя по всему, потому что нет нужных товаров».

В марте стало известно, что магазины беспошлинной торговли в России решили попросить правительство о поддержке в форме льготных кредитов, грантов, налоговых каникул и освобождения от арендной платы в аэропортах. Магазины duty free терпят убытки из-за санкций Евросоюза и из-за ответных мер России. Из-за снижения пассажиропотока уже к марту 2022 года спрос на товары в магазинах duty free упал в два раза по сравнению с январем-февралем, то есть периодом до начала военных действий на Украине.

Кроме того, снизилась покупательная способность пассажиров из-за изменчивости курса рубля. Также у магазинов появились и проблемы с транзакциями российских банков, попавших под санкции ЕС и США.

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Софья Ермакова
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