Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Магазины в аэропортах попросят правительство России о помощи

Магазины зоны duty free попросят господдержку из-за геополитической ситуации

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Магазины беспошлинной торговли попросят правительство о помощи и поддержке из-за сложившейся геополитической ситуации. Об этом сообщает РБК.

С инициативой обратиться к правительству выступили в общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Президент организации Александр Калинин перечислил конкретные меры господдержки, которые необходимо обсудить с кабмином. В список вошли льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы и освобождение от арендной платы со стороны аэропорта.

По словам исполнительного директора Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатимы Дзоблаевой, отрасль нуждается в «адресных мерах поддержки для выживания компаний» из-за того, что находится «в самом критическом положении». Она указала, что отрасль не успела встать на ноги после пандемии. Государственной поддержки в период коронавируса было недостаточно, заявила Дзоблаева.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
11 января
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта

Магазины зоны duty free терпят убытки из-за санкций Евросоюза и из-за ответных мер России. Ограничительные меры сказались на пассажиропотоке — в марте 2022 года спрос на товары в магазинах duty free упал в два раза, если сравнивать те же показатели за период январь-февраль, до начала специальной военной операции России на Украине. Более того, покупательская способность пассажиров снизилась из-за изменчивости курса рубля. Также у магазинов появились и проблемы с транзакциями российских банков, попавших под санкции ЕС и США.

Кроме того, в подмосковном аэропорту Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е. Аэропорт отправил в простой не менее 20 процентов сотрудников. Для работников организовано кадровое консультирование, а также выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия в дальнейшем трудоустройстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Элла Саад
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза поспорили из-за российской нефти
В Минобороны отчитались об ударах по военным объектам Украины
В России предложили изменить меню школьных столовых на фоне санкций
Искусственный интеллект помог изучить диабет
Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в санаториях Белоруссии
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купят роскошный дом в США
Из Мариуполя сумели выйти еще несколько сотен человек
Врач назвал опасные последствия нехватки витамина D
Магазины в аэропортах попросят правительство России о помощи
В российских школах перенесли проверочные работы из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.