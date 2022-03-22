Магазины в аэропортах попросят правительство России о помощи

Магазины зоны duty free попросят господдержку из-за геополитической ситуации

Магазины беспошлинной торговли попросят правительство о помощи и поддержке из-за сложившейся геополитической ситуации. Об этом сообщает РБК.

С инициативой обратиться к правительству выступили в общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Президент организации Александр Калинин перечислил конкретные меры господдержки, которые необходимо обсудить с кабмином. В список вошли льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы и освобождение от арендной платы со стороны аэропорта.

По словам исполнительного директора Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатимы Дзоблаевой, отрасль нуждается в «адресных мерах поддержки для выживания компаний» из-за того, что находится «в самом критическом положении». Она указала, что отрасль не успела встать на ноги после пандемии. Государственной поддержки в период коронавируса было недостаточно, заявила Дзоблаева.

Магазины зоны duty free терпят убытки из-за санкций Евросоюза и из-за ответных мер России. Ограничительные меры сказались на пассажиропотоке — в марте 2022 года спрос на товары в магазинах duty free упал в два раза, если сравнивать те же показатели за период январь-февраль, до начала специальной военной операции России на Украине. Более того, покупательская способность пассажиров снизилась из-за изменчивости курса рубля. Также у магазинов появились и проблемы с транзакциями российских банков, попавших под санкции ЕС и США.

Кроме того, в подмосковном аэропорту Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е. Аэропорт отправил в простой не менее 20 процентов сотрудников. Для работников организовано кадровое консультирование, а также выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия в дальнейшем трудоустройстве.