Посол России допустил эвакуацию дипломатов из Судана

Посол России в Судане Черновол допустил эвакуацию посольства в Хартуме

Посол России в Судане Андрей Черновол в беседе с ТАСС допустил возможность эвакуации российского посольства в Хартуме, однако выезжать из города, по его словам, нецелесообразно.

По его словам, район вокруг городского аэропорта является одним из эпицентров боевых столкновений, поэтому он не работает. «Куда-то уезжать из Хартума нецелесообразно, потому что непонятно, куда можно уезжать. Поэтому такие варианты рассматриваются, однако практического применения они пока найти не могут», — рассказал он.

Черновол отметит, что ведется работа над перемещением россиян в здание посольства в Хартуме, однако пока передвижения небезопасны. Тем не менее он подчеркнул, что диппредставительство поддерживает связь со всеми гражданами. «Работаем над тем, чтобы каким-то образом по договоренности с двумя сторонами их оттуда переместить в посольство», — заявил он, признав, что перемещение по городу опаснее, чем нахождение на месте.

15 апреля в Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Позже вооруженные силы страны объявили о расширении масштаба боевых операций против отрядов спецназа и призвали население страны к осторожности.