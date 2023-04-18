Армия Судана объявила о расширении боевых операций против спецназа

«Аль-Хадас»: армия Судана заявила о расширении масштаба боевых операций против спецназа

Армия Судана в понедельник, 17 апреля, объявила о расширении масштаба боевых операций против отрядов сил быстрого реагирования (спецназ) и призвала население страны к осторожности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы расширяем масштаб операций и просим граждан быть осторожными», — заявил представитель суданских вооруженных сил, слова которого привел телеканал «Аль-Хадас».

Ранее командующий армией Судана и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан выразил готовность к переговорам с мятежниками из Сил быстрого реагирования (СБР) во избежание эскалации конфликта до уровня гражданской войны.

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.