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18:18, 17 апреля 2023Мир

В Судане заявили о готовности к переговорам с мятежниками

Sky News: командующий армией Судана заявил о готовности к переговорам с мятежниками из СБР

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Командующий армией Судана и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан выразил готовность к переговорам с мятежниками из Сил быстрого реагирования (СБР) во избежание эскалации конфликта до уровня гражданской войны. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Каждая война заканчивается за столом переговоров, даже если противник побежден. Даже если будет капитуляция [СБР], переговоры состоятся в любом случае», — заявил он, пояснив, что на данный момент темпы операции по борьбе с мятежом ограничены стремлением не допустить жертв среди мирного населения из-за обстрелов.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Генсек ООН выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в Судане.

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.

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Дмитрий Сотак
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