Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 16 апреля 2023Мир

Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

Генеральный секретарь ООН Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик на своей странице в Twitter сообщил, что глава всемирной организации провел переговоры со сторонами конфликта в Судане — главой армии и Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а также командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

Он подчеркнул, что Гутерриш призвал их к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Генсек ООН выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в Судане.

Ранее стало известно о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и СБР. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

Регулярная армия Судана отвергла возможность переговоров с СБР. На рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.

Командующий СБР страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), в свою очередь, заявил, что спецназ Судана не пойдет на переговоры с армией, пока она не отступит. Он добавил, что руководит военными операциями из Хартума.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный заявил о тяжелейших за десятилетие боях в Артемовске
Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины
Силы спецназа Судана захватили нескольких военных частей в Дарфуре
Названы последствия переедания пасхальных блюд для ребенка
В Москву привезли Благодатный огонь
Косачев рассказал о связи Украины с СНГ
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
В США предупредили о наступлении ядерной бездны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.