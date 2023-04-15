Спецназ Судана назвал условия переговоров с армией

Спецназ Судана отказался идти на переговоры с армией, пока она не отступит

Спецназ Судана не пойдет на переговоры с армией, пока она не отступит, заявил командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем продолжать сражаться и не отступим с позиций», — уточнил он. Командующий добавил, что руководит военными операциями из Хартума. Он назвал условия переговоров с армией. «Никакого диалога до отступления суданской армии», — подчеркнул он.

Ранее армия Судана отвергла переговоры с СБР. Сообщалось о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

До этого было отложено подписание соглашения между военными и повстанческими силами.