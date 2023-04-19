Запасы газа в Европе достигли рекорда

GIE: газовые хранилища Европы заполнены в апреле на 56,5 процента впервые с 2011 года

Данные по запасам газа в европейских хранилищах указывают на то, что ЕС сможет отказаться от импорта энергоносителя из России. Об этом со ссылкой на информацию отраслевого органа Gas Infrastructure Europe (GIE) пишет Financial Times.

Cезон отбора газа из подземных хранилищ в Европе завершился 6 апреля. По данным GIE, уровень их заполненности в начале месяца составил 55,7 процента от общей емкости — рекордный показатель для этого периода с 2011 года. Такой остаток после отопительного сезона примерно на 20 процентных пунктов выше среднего показателя за предыдущие пять лет. За последние две недели он вырос еще больше — до 56,5 процента.

Глава отдела ценообразования в отраслевой службе данных Argus Media Наташа Филдинг заявила, что этим летом в Европе будет слишком много газа. Она считает, что цели Еврокомиссии по заполнению хранилищ на 90 процентов к началу ноября удастся достичь раньше — к июлю или августу.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что за счет больших остатков у Европы будет больше возможностей для сокращения импорта российского газа. Однако увеличению запасов способствовал резкий рост поставок в прошлом году. Согласно данным Refinitiv, импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС из России в 2022 году достиг 22,1 миллиарда кубометров, что на 39 процентов больше, чем годом ранее, и составил 16 процентов от общего объема морского импорта. В отличие от нефти и нефтепродуктов, российский газ не подпадает под действие санкций.

Симсон призвала компании прекратить закупки СПГ в России. Соглашение об этом еще не обсуждалось парламентом ЕС, однако любые шаги по ограничению или запрету российского газа, по мнению экспертов, могут помешать планам по заполнению хранилищ на следующую зиму.

Специалист по глобальным исследованиям в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета Анна-Софи Корбо отметила признаки излишней «самоуверенности» европейских политиков в вопросах запрета поставок российского СПГ. Она считает, что такие ограничения могут привести к различным последствиям для мирового газового рынка, включая ответные меры со стороны Москвы. По ее оценкам, если текущие объемы сохранятся, ЕС в этом году импортирует 40 миллиардов кубометров природного газа из России и европейцам следует задуматься, чем заменить эти поставки в случае отказа от российского энергоносителя.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что подземные газовые хранилища (ПХГ) страны могут быть заполнены к следующей зиме без поставок газа из России. Он объяснил, что по итогам текущего отопительного сезона в хранилищах страны остались запасы топлива, позволяющие заполнить ПХГ летом без российского трубопроводного газа.