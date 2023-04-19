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15:55, 19 апреля 2023Экономика

Госдума приняла закон об ограничении дисконта на нефть Urals к Brent

Госдума ограничила с июня дисконт на нефть Urals к Brent при расчете экспортной пошлины

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

Госдума приняла законопроект, который ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на сырье с июня. Об этом пишет РИА Новости.

Документ предусматривает корректировку расчета экспортной пошлины, ограничивая в формуле размер дисконта на Urals и вводя в нее цену Brent. Так, если цена на российскую нефть на средиземноморском и роттердамском рынках за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на 204,4 доллара за тонну, а с 15 мая по 14 июня и далее — на 182,5 доллара за тонну, то в расчете пошлины на июнь цену Urals установят как Brent минус 204,4 доллара, а с июля — как Brent минус 182,5 доллара.

В случае если стоимость Urals превысит указанные значения, то для расчетов будет приниматься она.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал, что эффект изменения расчета экспортной пошлины на нефть для федерального бюджета России будет незначительным.

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Варвара Кошечкина
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