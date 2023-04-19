Под Петербургом мужчина до полусмерти избил соседа из-за громкой музыки

В Ленинградской области мужчина избил соседа до полусмерти из-за громкой музыки

В городе Мурино Ленинградской области мужчина избил соседа до полусмерти из-за громкой музыки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт начался на лестничной клетке одного из жилых домов в выходные. Соседи не смогли прийти к компромиссу, из-за чего началась потасовка.

Пострадавшего россиянина доставили в больницу с множественными травмами головы и лица. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении умышленного вреда здоровью.

Ранее на Урале мужчина жестоко избил соседа ножкой табуретки из-за места на парковке. Пострадавший получил ушиб головы.