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06:30, 19 апреля 2023Россия

В Крыму высказались об итогах спецоперации на Украине

Константинов: итогом СВО должно стать возвращение в состав РФ земель Причерноморья
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Unsplash.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов высказался об итогах специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, таковым должно стать возвращение в состав России земель северного Причерноморья, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, на присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей «возвращение Новороссии не закончено».

Константинов указал, что границы должны быть восстановлены как императрицы Екатерины II. Он полагает, что Николаевская и Одесская область в составе России гарантируют стратегическую безопасность и преимущество на Черном море.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится захватить Крым. До этого на планы Украины по наступлению на Крым отреагировал глава полуострова Сергей Аксенов. Он заявил, что нельзя недооценивать противника, подчеркнув, что Крым к этому готов.

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Марина Совина
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