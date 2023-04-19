В России отреагировали на объявленное на Украине начало контрнаступления

Сенатор Карасин: объявление Украины о начале контрнаступления может быть провокацией

Объявленное на Украине начало контрнаступления в Донбассе может быть провокацией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Ранее Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в Донбассе на четырех направлениях.

Возможно, заявление Маляр — это провокация Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Мы уже привыкли к тому, что нас все время провоцируют то в Киеве, то от имени Киева, то Вашингтон, то Брюссель. Мы привыкли к атмосфере, когда нас все время пытаются обмануть. Поэтому давайте дождемся мнения наших военных профессионалов», — заявил Карасин.

Ранее сообщалось, что украинские войска отступили из поселка Спорное — стратегически важного узла обороны между Артемовском (украинское название — Бахмут) и Северском. До этого командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявлял об активизации ВСУ на многих участках линии боевого соприкосновения.

