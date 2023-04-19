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15:29, 19 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ из стратегически важного узла обороны в ДНР

«РВ»: ВСУ оставили поселок Спорное, являющийся стратегически важным узлом обороны

Кадр: Telegram-канал «Операция Z Воeнкоры русской весны»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из стратегически важного узла обороны между Артемовском (украинские название — Бахмут) и Северском. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным авторов поста, в ходе боевых действий украинские войска оставили поселок Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). Над зданиями населенного пункта больше «не развиваются флаги».

«РВ» также опубликовала видео, снятое российскими бойцами, действующими на данном направлении. На кадрах видна брошенная и уничтоженная бронетехника противника.

В феврале операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» сняли Спорное после отступления украинских войск.

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Варвара Кошечкина
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