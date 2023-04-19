Россиянин испек кексы с наркотиком для находящегося в колонии приятеля

В суд передано дело жителя Кунгура, испекшего наркокексы и передавшего их приятелю в ИК

В суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело 33-летнего жителя Кунгура Пермского края за пересылку приятелю, находящемуся в колонии, 13 кексов с наркотиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчину обвиняют в покушении на сбыт 0,658 грамма тетрагидроканнабинола. По данным следствия, мужчина испек наркокексы и передал кулинарные изделия матери приятеля, собиравшей посылку сыну. Женщина не знала о содержимом кексов, однако сотрудники колонии при досмотре посылки учуяли резкий специфический запах.

Оперативники установили личность кулинара и провели у него в гараже и в подсобном помещении дома обыски. Там они нашли приспособления для выращивания растений, смесь и формы для выпечки кексов. Мужчина по решению суда находится под домашним арестом.