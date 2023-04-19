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23:09, 19 апреля 2023Мир

Французы освистали Макрона во время его поездки в регионы

BFMTV: французы саботировали поездку Макрона в регионы после принятия пенсионной реформы
СюжетПенсионная реформа:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Первая поездка французского лидера Эммануэля Макрона в регионы после принятия пенсионной реформы обернулась провалом — негодующая толпа встретила президента оскорбительными выкриками, сообщает телеканал BFMTV.

В частности, французы требовали отставки главы государства, громко выражая свое недовольство его политикой. Помимо этого, они также устроили «марш пустых кастрюль», стуча ложками по принесенным с собой кастрюлям и сковородкам. Макрон отреагировал на такую акцию, отметив, что кастрюли не приведут Францию к прогрессу.

Президент прокомментировал возмущение граждан, подчеркнув, что он слышит и уважает их гнев. Однако, по словам политика, протесты не помешают его поездкам по стране. «Вы всегда будете видеть меня среди людей, я не намерен останавливаться», — заявил Макрон, при этом его выступление сопровождалось свистом и оскорблениями.

15 апреля французский лидер подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Марина Совина
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