AFP: президент Франции Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован и вступает в силу. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

14 апреля в Елисейском дворце подтвердили, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. В этот же день Конституционный суд одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

После одобрения Конституционным судом нового закона в нескольких городах страны начались беспорядки и столкновения с полицией. По информации источника телеканала BFM в правоохранительных органах, на стихийную акцию протеста в Париже вышли около четырех тысяч человек, 112 человек были задержаны полицией.

