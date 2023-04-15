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01:15, 15 апреля 2023Мир

Во Франции начались беспорядки из-за одобрения пенсионной реформы

Во Франции начались беспорядки из-за одобрения Конституционным советом пенсионной реформы

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В нескольких городах Франции начались беспорядки и столкновения с полицией после одобрения Конституционным советом страны основных положений пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал BFM.

По информации источника телеканала в правоохранительных органах, на стихийную акцию протеста в Париже вышли около четырех тысяч человек. Несколько групп манифестантов собрались у здания мэрии. Они поджигали мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

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В Ренне демонстранты напали на полицейский участок и подожгли входную дверь, а также напали на церковь. Манифестации также проходят в Нанте, Тулузе, Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе.

В пятницу, 14 апреля, в Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. В этот же день Конституционный суд одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Как сообщали СМИ, Макрон официально провозгласит и подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней. Первые его меры начнут действовать 1 сентября текущего года.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как заявил президент Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.

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Марина Совина
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