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20:02, 14 апреля 2023Мир

Назван срок подписания закона о пенсионной реформе во Франции

BFMTV: президент Франции Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон официально провозгласит и подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней. Такой срок назвал источник в окружении главы государства, сообщает телеканал BFMTV.

По словам собеседника канала, французский лидер промульгирует закон в ближайшие 48 часов, после его одобрения Конституционным советом. Отмечается, что таким образом документ вступит в законную силу. Первые его меры начнут действовать 1 сентября текущего года.

7 апреля основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет предположил, что во Франции произойдет социальный взрыв из-за пенсионной реформы. Он допустил, что пик кризиса наступит в ближайшие дни или недели.

В конце октября 2022 года Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Проект пенсионной реформы, которую он продвигает, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году. Впоследствии в стране начались массовые уличные протесты. 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг президента упал до рекордного минимума.

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Варвара Кошечкина
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