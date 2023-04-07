Франции предсказали социальный взрыв из-за пенсионной реформы

Активист Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели

Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что во Франции произойдет социальный взрыв из-за пенсионной реформы. Его слова приводит РИА Новости.

Валет назвал взрывоопасной ситуацию с пегнсионной реформой во Франции. Он допустил, что пик кризиса наступит в ближайшие дни или недели. Активист также назвал временным небольшой спад числа участников демонстраций.

«Эммануэль Макрон — президент [Франции], который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель», — заключил он.

Ранее Валет обвинил Макрона в исчезновении демократии во Франции. «Демократия — это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны», — отметил он.