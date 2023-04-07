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05:36, 7 апреля 2023Мир

Макрона обвинили в исчезновении демократии во Франции

Лидер желтых жилетов Валет обвинил президента Макрона в исчезновении демократии во Франции
СюжетСанкции против России:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что при политике президента Эммануэля Макрона демократии во Франции становится все меньше. Его слова приводит РИА Новости.

Валет обвинил Макрона в исчезновении демократии во Франции. Он напомнил, что при этой политической системе мнение граждан учитывается, ведь они выбрали президента для улучшения жизни. «Демократия — это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны. Право протестовать также подорвано», — отметил активист.

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Лидер «желтых жилетов» подчеркнул, что французам запрещали проводить несогласованные манифестации. Однако судебный профсоюз опроверг это правило и подчеркнул, что акции протесты законны. Он подчеркнул, что свобода выражения и свобода собраний подорваны арестами и содержаниями под стражей.

«Так что ее (демократии) практически не существует. С Эммануэлем Макроном демократии становится все меньше и меньше. Мы не можем выразить свое мнение, народ никто не слушает, а когда люди все же выходят на улицы, чтобы выразить протест против пенсионной реформы, они сталкиваются с полицейским насилием. Так что Франция Эммануэля Макрона не может учить ни Иран, ни Россию, ни любую другую страну», — заключил Валет.

Ранее Валет высказался о санкциях против России. Он подчеркнул, что французы не просили вводить ограничения против Москвы.

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Марина Совина
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