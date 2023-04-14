Елисейский дворец подтвердил подписание Макроном закона о пенсионной реформе

Елисейский дворец: президент Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни, подтвердили в Елисейском дворце. Об этом сообщает Reuters.

14 апреля Конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как сообщали СМИ, Макрон официально провозгласит и подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней. Первые его меры начнут действовать 1 сентября текущего года.

7 апреля основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет предположил, что во Франции произойдет социальный взрыв из-за пенсионной реформы. Он допустил, что пик кризиса наступит в ближайшие дни или недели.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как заявил Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.