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20:31, 14 апреля 2023Мир

Елисейский дворец подтвердил подписание Макроном закона о пенсионной реформе

Елисейский дворец: президент Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни

Фото: Mischa Schoemaker / Pool / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни, подтвердили в Елисейском дворце. Об этом сообщает Reuters.

14 апреля Конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как сообщали СМИ, Макрон официально провозгласит и подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней. Первые его меры начнут действовать 1 сентября текущего года.

7 апреля основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет предположил, что во Франции произойдет социальный взрыв из-за пенсионной реформы. Он допустил, что пик кризиса наступит в ближайшие дни или недели.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как заявил Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.

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Варвара Кошечкина
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