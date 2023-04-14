Во Франции повысили пенсионный возраст до 64 лет

BFMTV: конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет

Конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Об этом сообщает BFMTV.

«Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую повышение пенсионного возраста до 64 лет», — передает французский телеканал.

Отмечается, что суд отклонил остальные пункты законопроекта, в частности не был утвержден пункт о введении штрафов для организаций и предприятий, отказывающих в трудоустройстве гражданам старше 55 лет.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Проект пенсионной реформы предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.