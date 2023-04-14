Во Франции протестующие напали на церковь

Протестующие против пенсионной реформы французы напали на церковь в Ренне

Во Франции протестующие против пенсионной реформы напали на церковь в Ренне (регион Бретань). Об этом написал министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в своем Twitter.

«Нападения на полицейский участок и церковь, совершенные хулиганами сегодня вечером в Ренне, неприемлемы. (...) Виновные будут привлечены к ответственности», — сообщил глава французского МВД.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как сообщил президент страны, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.

Ранее профсоюзы Франции призвали Эммануэля Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе.