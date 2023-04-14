Макрона призвали не подписывать закон о пенсионной реформе

BFMTV: французские профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе

Профсоюзы Франции призвали президента страны Эммануэля Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе. Об этом 14 апреля заявила генеральный секретарь ведущего профсоюза страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине в эфире BFMTV.

«Мы призываем президента Республики проявить мудрость, показать, что он умеет слушать и понимать, что происходит в стране, и не подписывать этот закон», — сказала она.

Бине подчеркнула, что профсоюзы не согласятся на встречу с Макроном, если он подпишет закон о повышении пенсионного возраста.

14 апреля в Елисейском дворце подтвердили, что президент подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. В этот же день Конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Как сообщали СМИ, Макрон официально провозгласит и подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней. Первые его меры начнут действовать 1 сентября текущего года.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как заявил президент страны, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.