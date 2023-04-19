Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:01, 19 апреля 2023Бывший СССР

Украинский посол посетовал на «нездоровую одержимость» контрнаступлением ВСУ

Посол Украины Пристайко заявил о «нездоровой одержимости» контрнаступлением ВСУ на Западе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На Украине и на Западе есть «нездоровая одержимость» весенним контрнаступлением Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом посол страны в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью американскому журналу Newsweek.

По его мнению, в том случае, если «что-то пойдет не так», Киев могут начать склонять к переговорам с Москвой и как минимум к признанию потери Крыма.

«Переговоры будут означать, что Украине придется искать "низко висящие фрукты". Не нужно быть гением, чтобы понять, что от нас потребуют: хотя бы Крым», — посетовал дипломат.

Ранее готовящееся контрнаступление ВСУ прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он выразил в нем уверенность и спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2024 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Китай ответил на план Макрона по Украине
В России переработают перечни специальностей высшего образования
Жители Читы рассказали о нападающих на людей стаях бездомных собак
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за массовой поломки туалетов
Россиянам предложили помощь в развитии бизнеса
Аргентинский игрок клуба РПЛ рассказал о желании получить российское гражданство
Волонтеры раскрыли детали ночных поисков погибшей в Балашихе трехлетней девочки
В Киево-Печерскую лавру пришли полицейские с оружием
«Дочки» американских инвестбанков потерпели убытки в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.