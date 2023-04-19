Украинский посол посетовал на «нездоровую одержимость» контрнаступлением ВСУ

Посол Украины Пристайко заявил о «нездоровой одержимости» контрнаступлением ВСУ на Западе

На Украине и на Западе есть «нездоровая одержимость» весенним контрнаступлением Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом посол страны в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью американскому журналу Newsweek.

По его мнению, в том случае, если «что-то пойдет не так», Киев могут начать склонять к переговорам с Москвой и как минимум к признанию потери Крыма.

«Переговоры будут означать, что Украине придется искать "низко висящие фрукты". Не нужно быть гением, чтобы понять, что от нас потребуют: хотя бы Крым», — посетовал дипломат.

Ранее готовящееся контрнаступление ВСУ прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он выразил в нем уверенность и спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2024 году.