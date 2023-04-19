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11:38, 19 апреля 2023Экономика

Завод Mercedes в Подмосковье выкупил российский автодилер

«Интерфакс»: российский бизнес и завод Mercedes в Подмосковье выкупил дилер «Автодом»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz завершил сделку по продаже российского бизнеса. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

Покупателем подмосковного завода Mercedes и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которое занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, стала дилерская группа «Автодом». Согласно озвученным немецким концерном планам, российский партнер также получит 100 процентов доли в официальном дистрибьюторе и в кэптивном банке компании. Президентское разрешение на продажу активов компания получила в феврале 2023-го.

Сумму сделки между автодилером и немецким брендом не раскрывают. При этом концерн сохранил за собой право выкупить бизнес обратно «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком».

Ранее Минпромторг заявил, что «Автодом» сможет привлечь для работы на Подмосковном заводе другие компании в качестве производственных партнеров. По словам вице-премьера и главы ведомства Дениса Мантурова, «Автодом» будет привлекать индустриальных партнеров, поскольку сама компания не является производителем, но «умеет продавать и обслуживать».

В конце марта на бывшем заводе Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе начали собирать китайские автомобили Hongqi («Хунци»). Первыми в производство запустили кроссоверы премиум-бренда.

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Вячеслав Агапов
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