На заочно осужденного журналиста Невзорова завели новое уголовное дело

В Петербурге в суд направили новое дело в отношении заочно осужденного Невзорова

В Санкт-Петербурге в отношении заочно приговоренного к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) завели новое уголовное дело. Об этом в четверг, 19 апреля сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокуратура северной столицы направила в суд дело в отношении Невзорова о возбуждении ненависти.

1 февраля Басманный суд столицы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением СВО опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и населения в Буче российскими военными. Минобороны России ранее эту информацию опровергало.