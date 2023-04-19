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14:04, 19 апреля 2023Среда обитания

В Госдуме ответили на вопрос о статусе апартаментов

Депутат Госдумы Пахомов: статус апартаментов не изменился

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов, отвечая на вопрос о статусе апартаментов, заявил, что пока положение подобной недвижимости остается неизменным. Его слова передает «Парламентская газета».

Власти решают вопрос о статусе апартаментов на протяжении последних нескольких лет. Однако, по словам Пахомова, в предложенном законопроекте заметили большое количество спорных положений, и в итоге возникла необходимость провести дополнительные консультации.

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Вопрос признания таких объектов жильем также связан с рядом трудностей, включая необходимость соблюсти нормы Жилищного кодекса — в частности, убрать из таких зданий часть бизнеса. «Чтобы обеспечить уровень инсоляции жилья, придется "срубить" часть соседних бизнес-центров. А сделать все это придется за счет налогов в том числе и тех людей, кто покупал квартиры, которые стоят дороже апартаментов. Даже отложив в сторону саму невозможность исполнения этих требований, все равно встает вопрос об элементарной справедливости», — объяснил депутат.

Ранее аналитики компании «Бон Тон» сообщили, что в феврале 2023 года апартаменты на первичном рынке старой Москвы сильнее всего подорожали в районе Хорошево-Мневники — положительная динамика за месяц составила 18,7 процента, до 453,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Нина Ташевская
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