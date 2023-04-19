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03:53, 19 апреля 2023Мир

В Китае обвинили США в ядерном распространении

Спецпредставитель КНР Сяомин обвинил США в ядерном распространении в Азиатском регионе

Фото: Unsplash

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин прокомментировал действия США в Азиатском регионе. Его слова приводит ТАСС.

Сяомин обвинил США в ядерном распространении в Азиатском регионе и подчеркнул, что Вашингтон и Лондон незаконно передали атомные подводные лодки Австралии, что угрожает стабильности.

«По факту это показывает, что США является крупнейшим создателем неприятностей в сфере мира и безопасности. <...> США публично заявили о готовности формирования стратегической "стены" вокруг Китая. Они выдвинули Индо-Тихоокеанскую стратегию, якобы они исповедуют свободу и открытость, но на деле это просто попытки сколотить маленькие группировки и форматы, чтобы сдерживать развитие Китая», — подчеркнул спецпредставитель Пекина.

Ранее дипломат ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине. Про его словам, Китай никогда не отправлял подобную помощь обеим странам. «Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса», — заключил Сяомин.

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Марина Совина
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