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02:13, 19 апреля 2023Мир

В Китае ответили на вопрос о поставках оружия России и Украине

Спецпредставитель КНР Сяомин: Китай никогда не поставлял оружие России и Украине

Фото: Unsplash

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин прокомментировал позицию страны насчет конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Сяомин ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине и подчеркнул, что Китай никогда не отправлял подобную помощь обеим странам.

«Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта», — отметил спецпредставитель КНР.

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Дипломат добавил, что Вашингтон не имеет права диктовать Китаю приказы по вопросу таких поставок. «Мы не приемлем любых подсказок и шантажа со стороны США», — подчеркнул он.

Министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл в Россию с официальным визитом 16 апреля и пробудет до 19-го. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность министра обороны в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу Ли Шанфу обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

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Марина Совина
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