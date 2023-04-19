В Китае ответили на вопрос о поставках оружия России и Украине
Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин прокомментировал позицию страны насчет конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.
Сяомин ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине и подчеркнул, что Китай никогда не отправлял подобную помощь обеим странам.
«Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта», — отметил спецпредставитель КНР.
Дипломат добавил, что Вашингтон не имеет права диктовать Китаю приказы по вопросу таких поставок. «Мы не приемлем любых подсказок и шантажа со стороны США», — подчеркнул он.
Министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл в Россию с официальным визитом 16 апреля и пробудет до 19-го. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность министра обороны в марте 2023 года.
Ранее сообщалось, что на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу Ли Шанфу обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.