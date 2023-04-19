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20:45, 19 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об избиении раненого украинского солдата офицером ВСУ

«РВ»: офицер ВСУ избил раненого солдата и оставил его истекать кровью в душевой кабинке

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил восстанавливавшегося после ранения украинского солдата за то, что тот случайно зашел не в ту душевую кабинку. Об этом случае сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на сестру пострадавшего и прилагая фото солдата ВСУ без сознания.

«Он его сбил с ног и наносил удары ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью», — приводит канал слова родственницы.

По заявлению сестры солдата, у раненого отказали ноги, сейчас он борется за жизнь в госпитале. Офицер ВСУ же, как утверждается, находится на свободе, вины не признает, но предложил денежную компенсацию.

Ранее в Ивано-Франковске другой украинский офицер избил срочника. На видеозаписи можно увидеть старшего лейтенанта Ярему, который служит в подразделении в составе Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

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Алевтина Запольская
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