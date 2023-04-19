Okko покажет скринлайф-сериал по сюжетам Ветхого Завета

21 апреля онлайн-кинотеатр Okko представит скринлайф-сериал «Завет»

Онлайн-кинотеатр Okko 21 апреля представит скринлайф-сериал «Завет» по сюжетам Ветхого Завета, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Ориентированный на молодежную аудиторию проект переводит древние тексты на современный язык цифровых коммуникаций. Проект, который выйдет эксклюзивно на платформе Okko, будет бесплатным для зарегистрированных пользователей. Первые пять серий созданы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«С помощью экрана смартфона и интерфейса популярных мобильных приложений в 25 сериях проекта воссозданы хрестоматийные сюжеты Ветхого Завета. (...) Каждая история пересказана в наиболее привычном для целевой аудитории проекта сверхкоротком формате — от двух до четырех минут», — сказано в сообщении.

В скринлайф включили изображения, диапазон которых варьируется от икон и картин старых мастеров до абстракций XX века и самых узнаваемых интернет-мемов. Озвучил серии актер и телеведущий Арсений Попов, идея «Завета» — режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Консультантами проекта выступили историки и искусствоведы, а также российские религиозные деятели. Трейлер сериала доступен на YouTube.