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22:02, 19 апреля 2023Мир

В Турции обвинили оппозицию в стремлении втянуть страну в войну

Глава МИД Турции Чавушоглу: если оппозиция придет к власти, она втянет страну в войну
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предрек войну в случае прихода оппозиции к власти. Его слова приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действующее руководство страны проводит сбалансированную политику по украинскому кризису. «А вот те, кто говорят — "мы займем определенную сторону, нарушим баланс" — если они придут ко власти, то не дай Бог — втянут страну в войну», — считает Чавушоглу.

Министр отметил, что Турция не должна поддерживать одну сторону в конфликте, поскольку, по его словам, она не является «пешкой» на игровых столах других государств. Он также добавил, что Анкара теперь сама «создает правила игры».

Ранее Чавушоглу уже выражал опасения в связи с призывами турецкой оппозиции определиться с позицией по конфликту на Украине, назвав их рискованными. Он заявил, что Турция единственная из всех стран-членов НАТО, кто имеет возможность находиться в контакте с обеими сторонами конфликта.

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Марина Совина
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