Парализованный мужчина исцелился благодаря музыке

Lancs Live: парализованный житель Великобритании исцелился благодаря музыке

Житель города Блэкпул, графство Ланкашир, Великобритания, который страдал от редкого заболевания, вызвавшего почти полный паралич, исцелился благодаря прослушиванию музыке группы The Carpenters. Об этом сообщает Lancs Live.

В июне 2022 года 71-летний Иэн Палмер был поражен синдромом Гийена-Барре — острым аутоиммунным воспалительным заболеванием, которое вызывает слабость мышц, нарушение чувствительности и проблемы с нервной системой. Мужчина пролежал в больнице семь месяцев, не мог нормально ходить и разговаривать.

В центре нейрологической помощи Sue Ryder решили применить для лечения парализованного пациента музыкальную терапию. Медики обучили его пению и медитации с использованием его любимых музыкальных пластинок.

Палмер признается, что поначалу относился к предложенной терапии скептически, но все же последовал совету врачей и стал каждый вечер слушать музыку американского дуэта The Carpenters. Постепенно это стало давать результаты. Он вновь научился ходить и теперь способен преодолевать по три километра в день. Кром того, мужчина обрел возможность общаться с семьей.

Ранее сообщалось, что мужчину из Австралии разбил паралич после того, как он неудачно высморкался в ванной комнате. Врачи заявили, что полное выздоровление в его случае маловероятно, несмотря на все попытки реабилитации.