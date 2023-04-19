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11:34, 19 апреля 2023Из жизни

Парализованный мужчина исцелился благодаря музыке

Lancs Live: парализованный житель Великобритании исцелился благодаря музыке

Фото: Unsplash

Житель города Блэкпул, графство Ланкашир, Великобритания, который страдал от редкого заболевания, вызвавшего почти полный паралич, исцелился благодаря прослушиванию музыке группы The Carpenters. Об этом сообщает Lancs Live.

В июне 2022 года 71-летний Иэн Палмер был поражен синдромом Гийена-Барре — острым аутоиммунным воспалительным заболеванием, которое вызывает слабость мышц, нарушение чувствительности и проблемы с нервной системой. Мужчина пролежал в больнице семь месяцев, не мог нормально ходить и разговаривать.

В центре нейрологической помощи Sue Ryder решили применить для лечения парализованного пациента музыкальную терапию. Медики обучили его пению и медитации с использованием его любимых музыкальных пластинок.

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Палмер признается, что поначалу относился к предложенной терапии скептически, но все же последовал совету врачей и стал каждый вечер слушать музыку американского дуэта The Carpenters. Постепенно это стало давать результаты. Он вновь научился ходить и теперь способен преодолевать по три километра в день. Кром того, мужчина обрел возможность общаться с семьей.

Ранее сообщалось, что мужчину из Австралии разбил паралич после того, как он неудачно высморкался в ванной комнате. Врачи заявили, что полное выздоровление в его случае маловероятно, несмотря на все попытки реабилитации.

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Алиса Дмитриева
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