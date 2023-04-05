Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:03, 5 апреля 2023Из жизни

Мужчина неудачно высморкался и оказался прикован к кровати

Daily Mirror: жителя Австралии разбил паралич после неудачной попытки высморкаться

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Мужчину из Австралии разбил паралич после того, как он неудачно высморкался в ванной комнате. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел 2 января 2022 года с жителем города Сидней, который не пожелал назвать своего имени. Кирсти Броннер, супруга пострадавшего, рассказала, что он отправился в ванную, а через некоторое время оттуда раздался «громкий хлопок». Женщина вбежала в ванную и обнаружила мужа на полу без сознания. В больнице выяснилось, что мужчина парализован. «Я страшно переживала. Потом они позвонили и сказали, что у него вывих шеи из-за удара о скамейку в ванной, который вызвал повреждение спинного мозга. А степень повреждения станет известна только после анализов и операции», — рассказывает Броннер.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Австралиец провел на операционном столе шесть часов. Затем последовали полгода восстановительной терапии, однако мужчина все равно оказался прикован к кровати. Со временем его состояние несколько улучшилось, однако он все еще не может стоять. Врачи заявили, что полное выздоровление в его случае маловероятно, несмотря на все попытки реабилитации.

Кирсти Броннер также вспомнила, что за день до несчастного случая супруг сказал ей, что «приближается нечто плохое». Женщина говорит, что воспоминания об этих словах мужа до сих пор «пробирают ее до мурашек».

Ранее сообщалось, что мужчина из Великобритании оказался частично парализован и потерял способность говорить после месяца непрерывных вечеринок. В декабре 2017 года Алекс работал в пабе каждый день с 10 утра до часу ночи и регулярно принимал кокаин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил о катящихся в ад США
В США предупредили о неизбежности ядерной войны
Задержание подозреваемой в шпионаже супружеской пары сняли на видео
Экс-аналитик назвал нелепыми планы Нуланд на Крым
Мужчина неудачно высморкался и оказался прикован к кровати
Психолог назвал особенности секса после 60 лет
Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны
Барановская и Аршавин воссоединились ради дочери
Сдерживание потепления спасет тысячи жизней от смерти из-за жары
Российские штурмовики уничтожили блиндаж ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.