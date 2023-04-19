Возмещение по добровольным пенсионным накоплениям решили удвоить

Госдума приняла закон о двукратном увеличении гарантийного возмещения по средствам из НПФ

В России решили удвоить возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении с 1,4 до 2,8 миллиона рублей порога возмещения средств граждан, которые находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение гарантийного возмещения поможет привлечь новых клиентов и в целом повысит доверие к пенсионной системе. Размер возмещения по пенсионному договору изменяется с суммы не более двукратного размера социальной пенсии по старости на сумму не более четырехкратного размера социальной пенсии по старости. В целом, по итогам прошлого года, в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 фондов, в них участвует порядка 6,2 миллиона человек.

Летом прошлого года в силу вступил закон, который позволяет рассчитывать на возврат незаконно изъятого инвестиционного дохода. Решение в таком случае должен принимать суд. При этом застрахованному будут возвращены незаконно изъятый доход и проценты за незаконное пользование его средствами.