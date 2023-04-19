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17:05, 19 апреля 2023Путешествия

В России прокомментировали возможность дефицита самолетов летом

Росавиация: на туристических направлениях летом нет нехватки самолетов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России нет нехватки пассажирских самолетов на туристических направлениях на летний сезон. Так возможность дефицита воздушных судов прокомментировали в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что авиакомпании планируют сохранить действующую маршрутную сеть летом. Более того, некоторые перевозчики собираются увеличить количество рейсов.

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Представители Росавиации также рассказали, что средняя загрузка пассажирских лайнеров составляет свыше 80 процентов на внутренних маршрутах и 77,5 процента — на международных.

«Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, за период январь-апрель текущего года ожидается перевыполнение плана целевых показателей по внутрироссийским авиаперевозкам», — добавили в ведомстве.

Ранее в апреле сообщалось, что на фоне сокращения объемов субсидирования стоимость авиабилетов на рейсы по России в 2023 году может вырасти на 15-30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Резкий рост цен на билеты предсказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

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Фариза Бацазова
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