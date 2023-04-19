В России прокомментировали возможность дефицита самолетов летом

Росавиация: на туристических направлениях летом нет нехватки самолетов

В России нет нехватки пассажирских самолетов на туристических направлениях на летний сезон. Так возможность дефицита воздушных судов прокомментировали в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что авиакомпании планируют сохранить действующую маршрутную сеть летом. Более того, некоторые перевозчики собираются увеличить количество рейсов.

Представители Росавиации также рассказали, что средняя загрузка пассажирских лайнеров составляет свыше 80 процентов на внутренних маршрутах и 77,5 процента — на международных.

«Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, за период январь-апрель текущего года ожидается перевыполнение плана целевых показателей по внутрироссийским авиаперевозкам», — добавили в ведомстве.

Ранее в апреле сообщалось, что на фоне сокращения объемов субсидирования стоимость авиабилетов на рейсы по России в 2023 году может вырасти на 15-30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Резкий рост цен на билеты предсказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.