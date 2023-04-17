Предсказан резкий рост стоимости авиабилетов по России

Замминистра транспорта: стоимость авиабилетов по России может вырасти на 15-30 процентов

На фоне сокращения объемом субсидирования стоимость авиабилетов на рейсы по России в 2023 году может вырасти на 15-30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Резкий рост цен на билеты предсказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, его слова приводит ТАСС.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей, — заявил замглавы ведомства. — В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30 процентов».