В Европе дали прогноз по отмене ограничений на полеты в Россию

Eurocontrol: ограничения на полеты из России в Европу сохранятся до 2029 года

Запрет на полеты из России в страны Европы и обратно сохранятся до конца 2029 года, на год позже, чем это предполагалось в октябре 2022 года. Такой прогноз по отмене ограничений дали эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

Специалисты уверены, что ограничения в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся еще по меньшей мере семь лет. По их словам, «возврата к "нормальным" маршрутам к концу этого горизонта не ожидается».

Более того, в организации подчеркнули, что авиатрафик стран Евросоюза вернется к показателям 2019-го только к 2025 году. Раньше аналитики отмечали, что это произойдет уже 2023 году.

Ранее в марте сообщалось, что количество рейсов между странами Европы и Россией с марта 2022 года по февраль 2023-го сократилось на 99 процентов по сравнению с теми же месяцами до пандемии. Также, по данным маркетинговой компании Forwardkeys, авиатрафик в США сократился на 92 процента, а в Африку — на 76 процентов.