Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:12, 2 марта 2023Путешествия

Раскрыто влияние санкций на путешествия российских туристов

Forwardkeys: количество рейсов между Россией и Европой сократилось на 99 процентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Vidar Nordli-Mathisenм / Unsplash

Количество рейсов между странами Европы и Россией с марта 2022 года по февраль 2023-го сократилось на 99 процентов по сравнению с теми же месяцами до пандемии. Такое влияние западных санкций на путешествия российских туристов раскрывает маркетинговая компания Forwardkeys, сообщил TourDom.

Отмечается, что авиатрафик в США сократился на 92 процента, а в Африку — на 76 процентов. В то же время санкции увеличили турпоток из России по другим направлениям, в том числе в страны Персидского залива (плюс 27 процентов) и Турцию (плюс 26 процентов).

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
Визы за полгода и стопки документов: что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
Визы за полгода и стопки документов:что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
31 августа 2022

Аналитики также предположили, что на статистику авиаперевозок из России в 2022 году повлияли волны эмиграции, случившиеся после начала СВО и частичной мобилизации. К примеру, россияне на 10 процентов чаще покупали места в салоны бизнес-класса, а продажи билетов экономкласса упали на 70 процентов. Предполагается, что россияне приобретали бизнес-класс вынужденно, так как из-за повышенного спроса дешевые билеты отсутствовали.

Ранее советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко заявил, что из-за влияния западных санкций сильно сдвинулись сроки починки самолетов Airbus и Boeing. По словам Терещенко, если раньше двигатели Airbus A320 можно было починить за 20 дней, то теперь на это уходит четыре месяца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по уничтожению прорвавшихся в Россию диверсантов
Сотрудник похоронной службы отодвинул крышку гроба и поглумился над умершим
Администрацию Байдена уличили в разжигании этнических чисток в Израиле
В Чехии призвали готовиться к интенсивному военному конфликту
Отели горнолыжных курортов Сочи анонсировали снижение цен на отдых в марте
В украинских регионах на границе с Брянской областью объявили воздушную тревогу
Ежедневная быстрая ходьба снизила риск ранней смерти
Стало известно о состоянии раненного в Брянской области ребенка
В Белоруссии задержали подстрекавших к собраниям нашумевшей группировки блогеров
Азербайджан потратил на восстановление Карабаха миллиарды долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.