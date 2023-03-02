Раскрыто влияние санкций на путешествия российских туристов

Forwardkeys: количество рейсов между Россией и Европой сократилось на 99 процентов

Количество рейсов между странами Европы и Россией с марта 2022 года по февраль 2023-го сократилось на 99 процентов по сравнению с теми же месяцами до пандемии. Такое влияние западных санкций на путешествия российских туристов раскрывает маркетинговая компания Forwardkeys, сообщил TourDom.

Отмечается, что авиатрафик в США сократился на 92 процента, а в Африку — на 76 процентов. В то же время санкции увеличили турпоток из России по другим направлениям, в том числе в страны Персидского залива (плюс 27 процентов) и Турцию (плюс 26 процентов).

Аналитики также предположили, что на статистику авиаперевозок из России в 2022 году повлияли волны эмиграции, случившиеся после начала СВО и частичной мобилизации. К примеру, россияне на 10 процентов чаще покупали места в салоны бизнес-класса, а продажи билетов экономкласса упали на 70 процентов. Предполагается, что россияне приобретали бизнес-класс вынужденно, так как из-за повышенного спроса дешевые билеты отсутствовали.

Ранее советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко заявил, что из-за влияния западных санкций сильно сдвинулись сроки починки самолетов Airbus и Boeing. По словам Терещенко, если раньше двигатели Airbus A320 можно было починить за 20 дней, то теперь на это уходит четыре месяца.