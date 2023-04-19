Правозащитница заявила о гибели детей от истощения в петербургском ПНИ

Федермессер заявила о гибели от истощения воспитанников ПНИ №10 в Санкт-Петербурге

Правозащитница, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила о гибели от истощения воспитанников психоневрологического интерната (ПНИ) №10 в Санкт-Петербурге. Ее подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале.

Федермессер пояснила, что неделю назад общалась с петербургским руководством и просила обратить внимание на ПНИ №10 на улице Коллонтай, которым руководит Иван Веревкин. Правозащитница тогда привела в списке имена и фамилии шести детей, умерших в учреждении за последнее время. Также она попросила оказать помощь еще одному мальчику, который на тот момент был в критическом состоянии.

По сведениям Федермессер, в учреждении систематически нарушаются права сирот: ПНИ недоукомплектован кадрами, там не хватает рук для ухода, а воспитанники истощены из-за плохого питания. Правозащитница рассказала, что мальчик, состояние здоровья которого ее беспокоило, несколько раз попадал в Александровскую больницу, где оставался один, без сопровождения соцработников. Там ребенок подхватил инфекцию и попал в реанимацию. Волонтеров «Перспективы» к нему не допустили. 17 апреля этот воспитанник ПНИ умер, пояснила Федермессер.

Она обратилась к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, председателю комитета по социальной политике Елене Фидриковой с просьбой наказать виновных в гибели детей в ПНИ №10.

По мнению Федермессер, директор интерната пренебрегает распоряжением Голиковой об обязательном индивидуальном сопровождении тяжелых инвалидов при госпитализации.

4 марта сообщалось, что в Североуральске Свердловской области ученицу интерната избили из-за раскрытого секрета.