Россиянку избили в интернате за раскрытый секрет

В Североуральске воспитанницу интерната избили за раскрытый секрет

В Североуральске Свердловской области ученицу интерната избили из-за раскрытого секрета. Драка между российскими подростками попала на видео. Кадры и контекст инцидента публикует «Газета.Ru».

Как сообщила изданию бывшая воспитанница, конфликт произошел после того, как одна из девочек сообщила воспитателям о нарушении дисциплины в интернате. «Вообще началось все из-за того, что якобы эта девочка, которую избили, "скрысила" воспитателю, что они пьют и "пыхают". Как утверждала девочка, которая избила другую, она просто хотела поговорить с ней, но та не хотела, и из-за этого произошла драка», — приводит «Газета.Ru» слова собеседницы.

Запись видео начинаются с драки, в ходе которой потерпевшая пытается защититься, но оказывается избита. Другие воспитанницы интерната, как и педагоги, в конфликт не вмешивались. Собеседница издания отмечает, что зачинщица конфликта известна своим агрессивным характером.

Пострадавшая получила сотрясение и была госпитализирована, но сейчас уже выписана из медучреждения. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что подростки избили слепую на один глаз девочку в школе. Произошедшее также попало на видео.