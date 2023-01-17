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10:48, 17 января 2023Россия

Подростки избили слепую на один глаз девочку в школе и попали на видео

Трое подростков избили слепую на один глаз девочку в школе Бурятии и попали на видео

В одной из школ Мухоршибирского района Бурятии подростки жестоко издевались над полуслепой сверстницей на перемене и попали на видео с камер наблюдения. Запись была опубликована в группе «Аноним 03» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как трое юношей избивают девочку: таскают за волосы, роняют на пол, а она пытается отбиваться. При этом никто из присутствующих в этот момент не реагирует на происходящее.

По словам предоставившего видео, это происходит в Хонхолойской средней школе. «Знаю, что у этой девочки один глазик слепой с рождения, и поэтому нельзя никаких физических нагрузок на второй глаз, а эти упыри били ее по голове. И охранник видел и никаких мер не принял», — говорится в подписи к публикации.

Инцидентом заинтересовалась детский омбудсмен в российском регионе Наталья Ганькина. По ее словам, в школе будет проведена служебная проверка сотрудниками полиции.

«Необходимо оценить работу школы по воспитанию детей, по формированию у детей недопустимости применения насилия в отношении друг друга, дать оценку бездействиям сотрудников школы, проигнорировавших данные противоправные действия в отношении девочки, а также соблюдение законодательства о защите персональных данных детей» — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в Перми школьники толпой избили подростка и под смех заставили его пить из лужи.

Евгения Куликова
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