Россиянин покончил с собой в туалете больницы через сутки после госпитализации

В ХМАО пациент покончил с собой в туалете больницы через сутки после госпитализации

В ХМАО мужчина покончил с собой через сутки после госпитализации. Тело россиянина нашли в туалете, сообщил Ura.ru источник в медицинском учреждении.

По словам источника, пациента обнаружили в туалете неврологического отделения. Полчаса спустя врачи зафиксировали биологическую смерть мужчины.

Источник уточнил, что мужчина поступил в больницу 18 апреля по самообращению. В региональном главке СК России изданию сообщили о проведении проверки по факту гибели человека.

Ранее в Амурской области пациент онкодиспансера покончил с собой в реанимационном отделении. Рядом с телом 65-летнего мужчины нашли скальпель.