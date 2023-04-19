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14:14, 19 апреля 2023Россия

Россиянин покончил с собой в туалете больницы через сутки после госпитализации

В ХМАО пациент покончил с собой в туалете больницы через сутки после госпитализации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ХМАО мужчина покончил с собой через сутки после госпитализации. Тело россиянина нашли в туалете, сообщил Ura.ru источник в медицинском учреждении.

По словам источника, пациента обнаружили в туалете неврологического отделения. Полчаса спустя врачи зафиксировали биологическую смерть мужчины.

Источник уточнил, что мужчина поступил в больницу 18 апреля по самообращению. В региональном главке СК России изданию сообщили о проведении проверки по факту гибели человека.

Ранее в Амурской области пациент онкодиспансера покончил с собой в реанимационном отделении. Рядом с телом 65-летнего мужчины нашли скальпель.

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Алан Босиков
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