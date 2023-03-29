Россиянин покончил с собой в реанимации онкоцентра

В Амурском областном онкологическом онкоцентре пациент покончил с собой в реанимации

В онкологическом центре Амурской области пациент покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, погибшим оказался 65-летний мужчина — его тело нашли в реанимации российской больницы. Рядом с ним лежал скальпель. После случившегося следователи проводят проверку и опрашивают сотрудников больницы и пациентов.

27 марта стало известно, что в одном из корпусов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины нашли тело 32-летнего врача-анестезиолога. Труп мужчины обнаружили другие медработники онкоцентра. Следы насильственной смерти на теле погибшего не зафиксированы.

До этого житель Тулы, тяжело болевший коронавирусом, покончил с собой в больнице. По словам супруги погибшего, мужчина просил медиков, чтобы его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако они отказались это делать.