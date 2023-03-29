Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:48, 29 марта 2023Россия

Россиянин покончил с собой в реанимации онкоцентра

В Амурском областном онкологическом онкоцентре пациент покончил с собой в реанимации

Фото: Unsplash

В онкологическом центре Амурской области пациент покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, погибшим оказался 65-летний мужчина — его тело нашли в реанимации российской больницы. Рядом с ним лежал скальпель. После случившегося следователи проводят проверку и опрашивают сотрудников больницы и пациентов.

27 марта стало известно, что в одном из корпусов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины нашли тело 32-летнего врача-анестезиолога. Труп мужчины обнаружили другие медработники онкоцентра. Следы насильственной смерти на теле погибшего не зафиксированы.

До этого житель Тулы, тяжело болевший коронавирусом, покончил с собой в больнице. По словам супруги погибшего, мужчина просил медиков, чтобы его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако они отказались это делать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России обвинили США в попытке скрыть «преступление века» на «Северных потоках»
Соратника Трампа вызвали в суд из-за протестов двухлетней давности
Полная блогерша показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера
Доктор Мясников развеял популярные мифы об инсульте
Военкор Коц предупредил о стратегических ударах ВСУ перед наступлением на Крым
Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином
Тренер назвала лучшие упражнения для тонкой талии
Россиянин покончил с собой в реанимации онкоцентра
Три человека отравились угарным газом в российском жилом доме
Южная Корея усомнилась в создании КНДР тактических ядерных боеголовок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.