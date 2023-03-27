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13:05, 27 марта 2023Россия

В российском онкоцентре совершил самоубийство врач

Ura.ru: в челябинском областном онкоцентре нашли тело покончившего с собой врача

Фото: «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

В одном из корпусов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины нашли тело 32-летнего врача-анестезиолога. Об этом пишет Ura.ru.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, труп мужчины обнаружили другие медработники онкоцентра. Следов криминала на теле погибшего нет. Судмедэкспертиза установила, что россиянин покончил с собой.

По словам собеседника агентства, сейчас выясняются причины, толкнувшие врача на самоубийство.

Похожий случай произошел в июне 2022 года в Свердловской области. Там совершила самоубийство медсестра больницы поселка Ачит. По словам начальника по правовой и кадровой работе Светланы Гордеевой, погибшая подвергалась травле со стороны санитарок медучреждения. Кроме того, женщина рассказала об издевательствах в своей предсмертной записке. Также сообщалось, что россиянка собиралась пожаловаться на работу главврача.

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Кроме того, в 2021 году в Сургуте с разницей в два месяца совершили суицид две медсестры отделения анестезиологии и реанимации местной больницы. Их знакомые заявили, что женщины подвергались травле со стороны руководства и персонала медучреждения. Полиция Сургута провела проверку в больнице, однако не выявила нарушений.

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Константин Лысяков
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