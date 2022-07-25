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Российская медсестра покончила с собой после травли со стороны санитарок

В Свердловской области медсестра покончила с собой после травли со стороны санитарок

Фото: Yves Herman / Reuters

Медсестра больницы в поселке Ачит Свердловской области покончила с собой после травли со стороны санитарок. Об этом заявила начальник по правовой и кадровой работе Светлана Гордеева в разговоре с «КП-Екатеринбург».

По ее словам, в конце июня 45-летняя медсестра впервые за 20 лет работы не вышла на смену. В тот же день подруга обнаружила тело погибшей россиянки в ее квартире. На телефоне женщины нашли отправленное старшей медсестре и оставшееся без ответа сообщение с просьбой не ставить ее в одну смену с двумя санитарками, также работающими в больнице.

Гордеева сообщила, что в последние дни жизни медсестры над ней систематически издевались другие сотрудники учреждения. «Сначала спрятали от Нади ключ в комнату, где переодеваться надо. Потом у нее подскочило давление, и она присела отдохнуть. Так они начали снимать ее и это видео начальству отсылать», — заявила она.

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По данным издания, медсестра также оставила предсмертную записку, которую обнаружил прибывший на место следователь. В ней на четырех листах погибшая рассказала о случаях травли.

Исполняющая обязанности главврача Ачитинской больницы Лилия Идиятова отказалась комментировать изданию информацию о самоубийстве медсестры. «Пусть этим занимаются те, кому это положено», — заявила она.

Ранее в Сургуте с собой покончили две медсестры местной больницы. В октябре 2021 года стало известно о самоубийстве 49-летней сотрудницы отделения анестезиологии и реанимации. Спустя два месяца с собой покончила ее коллега. Знакомые погибших уверены, что это произошло из-за травли со стороны руководства и других медсестер и чрезмерно тяжелых условий труда.

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Константин Лысяков
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