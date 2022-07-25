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Покончившая с собой российская медсестра угрожала пожаловаться на главврача

Покончившая с собой в Свердловской области медсестра угрожала пожаловаться на главврача

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Покончившая с собой медсестра больницы в поселке Ачит Свердловской области угрожала, что пожалуется на работу главврача в «соответствующие органы». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, погибшая женщина была честной и ответственной сотрудницей, поэтому не могла закрывать глаза на ошибки начальства. «Медсестра грозила пожаловаться в соответствующие органы на косяки главврача. После этого условия работы стали для нее просто невыносимыми», — заявил собеседник издания.

45-летняя медсестра Ачитинской больницы совершила самоубийство в конце июня. По словам начальника по правовой и кадровой работе Светланы Гордеевой, погибшая подвергалась травле со стороны санитарок медучреждения. Кроме того, медсестра рассказала об издевательствах в своей предсмертной записке.

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Ранее аналогичный случай произошел в Сургуте, где в 2021 году с разницей в два месяца с собой покончили две медсестры отделения анестезиологии и реанимации местной больницы. Знакомые погибших утверждают, что женщины подвергались травле со стороны руководства и персонала медучреждения. При этом полиция Сургута в ходе проверки не выявила в больнице нарушений.

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Константин Лысяков
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