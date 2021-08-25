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В России заразившийся коронавирусом отец двоих детей покончил с собой

В Туле тяжело заболевший COVID-19 отец двоих детей покончил с собой в больнице
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Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Житель Тулы, тяжело болевший коронавирусом, покончил с собой. У мужчины остались жена и двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что россиянин находился в больнице. Болезнь у него длилась около трех недель. По словам супруги погибшего, он просил медиков, чтобы его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако они отказались это делать.

11 августа мужчина позвонил жене и сказал, что не может больше терпеть. Через несколько минут после звонка он покончил с собой.

По факту гибели отца двоих детей региональный Следственный комитет начал проверку. По данным Telegram-канала, в областном минздраве заявили о соблюдении всех правил при лечении пациента.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина попытался покончить с собой в храме на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов. Россиянина госпитализировали.

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