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Мужчина попытался покончить с собой в храме Петербурга

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В Санкт-Петербурге мужчина попытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте

Мужчина попытался покончить с собой в храме на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов в Санкт-Петербурге. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, вечером 12 августа поступили сообщения, что неизвестный предпринял попытку лишить себя жизни на территории церкви. Отмечается, что в результате мужчина был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке тело 22-летнего полицейского нашли под окнами жилой многоэтажки. По данным издания «КП», трагедия произошла 7 августа. Погибшего обнаружили прохожие у дома на улице Артема. Они вызвали полицию.

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