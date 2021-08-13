Мужчина попытался покончить с собой в храме Петербурга

В Санкт-Петербурге мужчина попытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте

Мужчина попытался покончить с собой в храме на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов в Санкт-Петербурге. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, вечером 12 августа поступили сообщения, что неизвестный предпринял попытку лишить себя жизни на территории церкви. Отмечается, что в результате мужчина был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке тело 22-летнего полицейского нашли под окнами жилой многоэтажки. По данным издания «КП», трагедия произошла 7 августа. Погибшего обнаружили прохожие у дома на улице Артема. Они вызвали полицию.